Tout seul(e) ça va, ensemble, c’est mieux Anniversaire Chœur du Kador Crozon

Tout seul(e) ça va, ensemble, c’est mieux Anniversaire Chœur du Kador

Boulevard de Pralognan Crozon Finistère

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

2026-07-08

40 ans, ça se fête !

L’occasion de rassembler les nouveaux et anciens membres qui font vivre le Chœur du Kador créé en 1986 par Henri Quemeneur, chef de chœur, jusqu’à sa relève en 2007 par Christel Barbey.

Tandis que les 49 choristes actuels vous dévoileront des nouveautés, les ancien(ne)s se joindront à eux pour reprendre quelques chansons fétiches a cappella, à 3 ou 4 voix dans des styles différents.

Un programme éclectique est prévu pour cette soirée unique à laquelle vous, public, serez aussi invité à participer.

Église Saint-Pierre

Tout public

1 h 30 .

