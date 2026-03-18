Concert Hymnes d’Amour Chapelle Saint-Anne La Baule-Escoublac

Concert Hymnes d’Amour

Chapelle Saint-Anne 6 rue François Bougouin La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:45:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Les artistes d’Euterpia et de Camerata, sous la direction de leur chef Yves parmentier, vous proposent de les suivre sur les fougueux chemins de l’Amour. Ce récital vous permettra de voyager depuis les chansons enflammées d’Edith Piaf ou de Michel Legrand jusqu’aux déclarations passionnées des comédies musicales ou de l’opéra. Pour ce concert, le chœur sera accompagné par deux pianistes et deux solistes. .

Chapelle Saint-Anne 6 rue François Bougouin La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 38 18 54 euterpia.vocal@orange.fr

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L’événement Concert Hymnes d’Amour La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44