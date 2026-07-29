Concert IdleTimers Quai Cyrano Bergerac
vendredi 7 août 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Concert IdleTimers
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
IdleTimers — Danielle Westphal et Ken Giese — est un duo de guitares et voix qui se spécialise dans des chansons populaires aux Êtats-Unis pendant les années 60 et 70. Ils font des chansons des artistes comme Bob Dylan, Patsy Cline, Johnny Cash, Neil Young et Carly Simon. Ils ont joué ensemble plus que 20 ans et dans beaucoup d’endroits comme le Blue Bird Café à Nashville et Blues Alley à Washington.
De 19h à 22h • Début du concert à 20h • Gratuit • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Concert IdleTimers
L’événement Concert IdleTimers Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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