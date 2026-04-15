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CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE D’AUBENTON AVEC KIT ARMSTRONG /  » La rencontre d’un virtuose et d’un orgue exceptionnel ! « , Aubenton église Notre-Dame, Aubenton

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE D’AUBENTON AVEC KIT ARMSTRONG /  » La rencontre d’un virtuose et d’un orgue exceptionnel ! « , Aubenton église Notre-Dame, Aubenton

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE D’AUBENTON AVEC KIT ARMSTRONG /  » La rencontre d’un virtuose et d’un orgue exceptionnel ! « , Aubenton église Notre-Dame, Aubenton mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Aubenton église Notre-Dame

Adresse : Place de l'Église 02500 Aubenton

Ville : 02500 Aubenton

Département : Aisne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Concert gratuit - Libre participation

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE D’AUBENTON AVEC KIT ARMSTRONG /  » La rencontre d’un virtuose et d’un orgue exceptionnel !  » Mercredi 15 avril, 18h00 Aubenton église Notre-Dame Aisne

Concert gratuit – Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:30:00+02:00

Aubenton église Notre-Dame Place de l’Église 02500 Aubenton Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France
Kit Armstrong jouera ce 15 avril l’orgue fabriqué dans l’Abbaye de Bucilly vers 1695 par Alexandre Thierry et dont le facteur d’orgues Quentin Requier a achevé la restauration partielle.

Bernard Gréhant

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