Concert Incandescences sacrées à Naples L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Incandescences sacrées à Naples

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25 21:15:00

Date(s) :

2027-03-25

Au XVIIIème siècle, la Vierge Marie inspire aux compositeurs des élans contrastés, de la joie de la Nativité à la douleur de la Crucifixion. À Naples, la musique sacrée devient un drame vibrant, presque opératique.

Parmi ces voix, celle de Johann Adolf Hasse, époux de la divine Faustina Bordoni, s’éleva à travers des motets où le lyrisme atteignait des sommets. Mais c’est le Stabat Mater de Pergolèse, écrit dans l’urgence de sa fin précoce, qui atteint une pureté bouleversante. Sous la direction de Florent Albrecht, Sandrine Piau et Stéphanie d’Oustrac en révèlent toute la grâce tragique.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

In the 18th century, the Virgin Mary inspired composers to create works of contrasting moods, ranging from the joy of the Nativity to the sorrow of the Crucifixion. In Naples, sacred music became a vibrant, almost operatic drama.

Among these voices, that of Johann Adolf Hasse, husband of the divine Faustina Bordoni, rose to prominence through motets in which lyricism reached new heights. But it is Pergolesi’s Stabat Mater, written in the urgency of his untimely death, that achieves a deeply moving purity. Under the baton of Florent Albrecht, Sandrine Piau and Stéphanie d’Oustrac reveal all of its tragic grace.

L’événement Concert Incandescences sacrées à Naples Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ