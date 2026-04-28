Concert intimiste au casque Les Suspensions de l’été Route de Boistrudan Piré-Chancé mercredi 15 juillet 2026.

Piré-Chancé

Concert intimiste au casque Les Suspensions de l’été

Route de Boistrudan Espace naturel derrière salle desétoiles Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un violon envoûtant, des textures électroniques mystérieuses, et des ambiances naturelles apaisantes. Entouré de machines, Tristan Sker vous invite à oublier le temps au son de compositions néoclassiques empreintes de lenteur et de minimalisme. Une pause musicale sous le signe de la douceur et de la rêverie.

Tristan Sker est un compositeur multi-instrumentiste nantais. Il associe instruments acoustiques, machines électroniques et textures naturelles dans une esthétique néoclassique. Son approche peu commune du violon apporte des sonorités éthérées ou torturées à des compositions à forte charge émotionnelle. Après de nombreux concerts et un 1er album Continuum , il se concentre actuellement sur la composition pour la danse contemporaine, la préparation de son 2nd album centré sur l’eau, et un répertoire minimaliste dédié aux siestes musicales.

Première session à 14h30

Deuxième session à 16h15

Durée 1h

A partir de 6 ans.

Assises transats, loveuses, coussins posés dans l’herbe .

Route de Boistrudan Espace naturel derrière salle desétoiles Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Concert intimiste au casque Les Suspensions de l’été Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CHATEAUGIRON