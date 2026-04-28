Voyage sensoriel autour du thé Les Suspensions de l’été Route de Boistrudan Piré-Chancé

Piré-Chancé

Voyage sensoriel autour du thé Les Suspensions de l’été

Route de Boistrudan Espace naturel derrière salle desétoiles Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Et si vous preniez le temps de ralentir ?

Dans le cadre apaisant d’un petit coin de nature à Piré-Chancé, cet atelier vous invite à découvrir le thé autrement comme une expérience sensorielle, un voyage culturel et un moment de présence.

Au fil de cette rencontre, vous explorerez l’univers fascinant du thé à travers ses origines, ses traditions et les gestes qui accompagnent sa préparation. Vous dégusterez plusieurs thés d’exception soigneusement sélectionnés, dont un thé cultivé en France à Treffieux, et apprendrez à percevoir leurs nuances aromatiques, leurs textures et les émotions qu’ils peuvent susciter.

Cette expérience comprend

– Une introduction à l’histoire et à la culture du thé ;

– La découverte des gestes essentiels du rituel du thé ;

– Une dégustation guidée de plusieurs thés rares ;

– Un temps d’échange autour des saveurs, des sensations et des modes de préparation ;

– Une immersion dans un cadre naturel propice à l’écoute et à la convivialité.

– Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. Cet atelier s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux amateurs de thé souhaitant approfondir leur expérience.

Votre intervenante Laurence Gillet est fondatrice de Seasonalitea, une marque de thés rares, et experte en thé depuis plus de vingt ans. Elle sélectionne ses thés directement auprès de petits producteurs en Asie et en France, avec une attention particulière portée à la qualité, à l’authenticité et à l’expérience sensorielle. À travers ses dégustations et ses ateliers, elle partage une approche du thé qui invite à ralentir, à affiner ses perceptions et à créer des moments de connexion avec soi-même et avec les autres.

Durée 2 heures

Nombre de places limité à 12 participants afin de préserver la qualité des échanges et de l’expérience.

Conseillé pour les adultes .

Route de Boistrudan Espace naturel derrière salle desétoiles Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Voyage sensoriel autour du thé Les Suspensions de l’été Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CHATEAUGIRON