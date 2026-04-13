Concert itinérant des trompes de chasse Haupeschbléiser, Trompes de Chasse de Saint Hubert de Luxembourg, Luxembourg

Concert itinérant des trompes de chasse Haupeschbléiser Dimanche 7 juin, 15h00 Trompes de Chasse de Saint Hubert de Luxembourg Canton Luxembourg

Accès libre tout au long de l’itinéraire proposé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Quand UNESCO rencontre UNESCO

L’art musical des sonneurs de trompe, une technique instrumentale liée au chant, à la maîtrise du souffle, au vibrato, à la résonance des lieux et à la convivialité” a été inscrit en décembre 2020 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Unesco).

L’art musical des sonneurs de trompe est né au XVIIIe siècle à la Cour royale française. Depuis lors, cet art est devenu une tradition vivante dans nos régions.

Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins” le patrimoine mondial immatériel le plus récent du Luxembourg passe à la rencontre du patrimoine mondial “Luxembourg, vieux quartiers et fortifications”, bien inscrit en 1994 au registre du patrimoine mondial.

Le concert itinérant traverse la zone UNESCO ainsi que les parcs publics historiques de la ville. Il représente une des manifestations labellisées “25 ans Lëtzebuerg patrimoine ».

Concert itinérant – entrée libre

Dimanche, 7 juin de 15h – 17h30

Langues : FR | LU

Itinéraire proposé

• Grand Drapeau – Vallée de la Pétrusse

• Parc Edmond Klein – étang

• Parc de la Villa Vauban

• Parc Amélie

• Place d’Armes – kiosque

Pour plus d’informations : guy.wag@outlook.com

Trompes de Chasse de Saint Hubert de Luxembourg 59 Boulevard Royal, L-2449 Ville-Haute Luxembourg Luxembourg 2324 Ville-Haute Canton Luxembourg +352 691 160 314 https://www.trompes-de-chasse-luxembourg.com/ https://www.facebook.com/groups/308576826014603/ [{« link »: « mailto:guy.wag@outlook.com »}] Accès libre tout au long de l’itinéraire proposé :

• Grand Drapeau – Vallée de la Pétrusse

• Parc Edmond Klein – étang

• Parc de la Villa Vauban

• Parc Amélie

• Place d’Armes – kiosque

Découvrez les sonneurs de trompe à Luxembourg, une tradition vivante, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, dans un concert itinérant mêlant musique, histoire et nature.

© Trompes de Chasse de Saint Hubert de Luxembourg