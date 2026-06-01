Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jack and jazz Golf Saint-Laurent-de-la-Prée

Concert Jack and jazz Golf Saint-Laurent-de-la-Prée dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Golf

Adresse : 1608 route Impériale

Ville : 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-la-Prée

Concert Jack and jazz

Golf 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique au Club House du golf.
  .

Golf 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 43 63 61  leclubhouse@aureaevent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jack and jazz

Come and celebrate music at the golf clubhouse.

L’événement Concert Jack and jazz Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime)