Concert Jack and jazz Golf Saint-Laurent-de-la-Prée
Concert Jack and jazz Golf Saint-Laurent-de-la-Prée dimanche 21 juin 2026.
Saint-Laurent-de-la-Prée
Concert Jack and jazz
Golf 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique au Club House du golf.
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Golf 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 43 63 61 leclubhouse@aureaevent.com
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English : Concert Jack and jazz
Come and celebrate music at the golf clubhouse.
L’événement Concert Jack and jazz Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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