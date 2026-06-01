Concert Jack and jazz Golf Saint-Laurent-de-la-Prée

Saint-Laurent-de-la-Prée

Concert Jack and jazz

Golf 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique au Club House du golf.

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Golf 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 43 63 61 leclubhouse@aureaevent.com

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English : Concert Jack and jazz

Come and celebrate music at the golf clubhouse.

L’événement Concert Jack and jazz Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan