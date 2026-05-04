Trail de la presqu’île 2026 rue de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée
Trail de la presqu’île 2026 rue de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 12 septembre 2026.
Saint-Laurent-de-la-Prée
Trail de la presqu’île 2026
rue de la Grande Levée Salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 54 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:45:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Au choix trail de 13 à 40 km ou marche.
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rue de la Grande Levée Salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine poussepiedsfouras@gmail.com
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English : Peninsula Trail 2026
Choose from: a trail run of 13 to 40 km or a walk.
L’événement Trail de la presqu’île 2026 Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan