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Trail de la presqu’île 2026 rue de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

Trail de la presqu’île 2026 rue de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 12 septembre 2026.

Lieu : rue de la Grande Levée

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif : 7 7 54

Saint-Laurent-de-la-Prée

Trail de la presqu’île 2026

rue de la Grande Levée Salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:45:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Au choix trail de 13 à 40 km ou marche.
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rue de la Grande Levée Salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   poussepiedsfouras@gmail.com

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English : Peninsula Trail 2026

Choose from: a trail run of 13 to 40 km or a walk.

L’événement Trail de la presqu’île 2026 Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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