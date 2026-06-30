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AGENDA · Saint-Laurent-de-la-Prée

Visite libre de l’église de Saint-Laurent de la Prée place de l’Église Saint-Laurent-de-la-Prée

samedi 19 septembre 2026 · place de l'Église · Saint-Laurent-de-la-Prée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place de l'Église
Adresse
Église de Saint Laurent de la Prée
Ville
17450 Saint-Laurent-de-la-Prée
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Laurent-de-la-Prée

Visite libre de l’église de Saint-Laurent de la Prée

place de l’Église Église de Saint Laurent de la Prée Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église de Saint-Laurent-de-la-Prée vous ouvre ses portes.
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place de l’Église Église de Saint Laurent de la Prée Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 00 35  mairie@saintlaurentdelapree.fr

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English : Self-guided visit of Saint-Laurent de la Prée Church

To mark the European Heritage Days, Saint-Laurent Church in Saint-Laurent-de-la-Prée opens its doors to visitors.

L’événement Visite libre de l’église de Saint-Laurent de la Prée Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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