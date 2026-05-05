Concert Jazz, Bossa Nova, Chansons Françaises, Eglise « Saint Thomas de Cantorbéry », Authieux-Ratiéville

Concert Jazz, Bossa Nova, Chansons Françaises Dimanche 28 juin, 17h00 Eglise « Saint Thomas de Cantorbéry » Seine-Maritime

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Pour finir cette journée, dans la convivialité, nous vous invitons à un concert dans l’église.

« Le TRIO ÂME-SON » invite Julien Ecrepont

Le Trio tisse son répertoire au gré de ses coups de cœur, explorant tour à tour le jazz, la bossa nova et la chanson française.

Aussi talentueux qu’inventif, le Trio Âme-Son emprunte sur scène les chemins exaltants de l’improvisation vocale et instrumentale dans un répertoire où se côtoient les compositions de Cole Porter, Duke Ellington, Tom Jobim, Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Charles Aznavour, et bien d’autres encore…

Pour l’occasion de ce concert, le trio invite le talentueux trompettiste Julien Ecrepont.

Pour aurez donc le plaisir d’entendre : Philippe Carment (piano) Paul Carment (contrebasse) et Isabelle Payen (chant) et Julien Ecrepont (trompette)

Une soirée où la musique se conjugue avec le plaisir de (re)découvrir de magnifiques chansons revisitées par ce Quartet… »

Eglise « Saint Thomas de Cantorbéry » rue de l’église 76690-Authieux Ratiéville Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « aap.authieuxratieville@gmail.com »}]

Concert : Quartet : Trio Ame-Son et Julien Ecrepont : jazz, bossa nova, chansons françaises Concert