Visite de l’église « Saint Thomas de Cantorbéry », Eglise « Saint Thomas de Cantorbéry », Authieux-Ratiéville

Visite de l’église « Saint Thomas de Cantorbéry » Dimanche 28 juin, 14h00 Eglise « Saint Thomas de Cantorbéry » Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite libre ou commentée selon votre demande de l’église, entièrement restaurée récemment, à l’initiative de la mairie, avec le concours financier de la Région DRAC, du Département et de la Commune. L’église s’enorgueillît d’un riche patrimoine : Statues, Autels, Retables, Lambris etc… classés ou inscrits Monuments Historiques.

Restent 2 retables du XVI ème siècle, classés Monuments Historiques, en cours de restauration en atelier,( donc pas visibles actuellement, si ce n’est en photos) qui font l’objet d’une collecte de dons, animée par notre association, en convention avec la Mairie et la Fondation du Patrimoine pour participer au financement de la restauration qui bénéficie également de subventions Région DRAC Département et Commune

Eglise « Saint Thomas de Cantorbéry » rue de l’église 76690-Authieux Ratiéville Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://aap.authieuxratieville0gmail.com »}]

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Serge Vallée