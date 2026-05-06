Concert Jazz CHA BA DA Soumans
Concert Jazz CHA BA DA Soumans vendredi 5 juin 2026.
Soumans
Concert Jazz CHA BA DA
Salle polyvalente Soumans Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:15:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert Jazz avec CHA BA DA Band Montluçon .
Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 82 61 15
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English : Concert Jazz CHA BA DA
L’événement Concert Jazz CHA BA DA Soumans a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Confluence Tourisme