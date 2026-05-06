Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jazz CHA BA DA Soumans

Concert Jazz CHA BA DA Soumans

Concert Jazz CHA BA DA Soumans vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 23600 Soumans

Département : Creuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Soumans

Concert Jazz CHA BA DA

Salle polyvalente Soumans Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:15:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Concert Jazz avec CHA BA DA Band Montluçon   .

Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 82 61 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jazz CHA BA DA

L’événement Concert Jazz CHA BA DA Soumans a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Confluence Tourisme