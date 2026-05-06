Soumans

Concert Jazz CHA BA DA

Salle polyvalente Soumans Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:15:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert Jazz avec CHA BA DA Band Montluçon .

Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 82 61 15

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English : Concert Jazz CHA BA DA

L’événement Concert Jazz CHA BA DA Soumans a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Confluence Tourisme