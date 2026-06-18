Mélisey

Concert jazz Duo Louis Sclavis et Michel Godard

1 Rue Basse Mélisey Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert jazz du duo Louis Sclavis (saxophone, clarinette) et Michel Godard (serpent et tuba). Habitués au dialogue et à l’improvisation, ils réunissent jazz et musique baroque pour une musique intemporelle et contemporaine. Concert suivi d’un apéritif dans le jardin. .

1 Rue Basse Mélisey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté champsmelisey@me.com

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English : Concert jazz Duo Louis Sclavis et Michel Godard

L’événement Concert jazz Duo Louis Sclavis et Michel Godard Mélisey a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois