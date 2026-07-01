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AGENDA · Plogastel-Saint-Germain

Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Plogastel-Saint-Germain

vendredi 31 juillet 2026 · Plogastel-Saint-Germain

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Lieu-dit Le Hilgui
Ville
29710 Plogastel-Saint-Germain
Département
Finistère
Tarif

Plogastel-Saint-Germain

Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band

Lieu-dit Le Hilgui Plogastel-Saint-Germain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.

Réservation par téléphone.

Organisé par l’ association Saveurs du Sud   .

Lieu-dit Le Hilgui Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28 

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English :

L’événement Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden

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