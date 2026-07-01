Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Plogastel-Saint-Germain
vendredi 31 juillet 2026 · Plogastel-Saint-Germain
Informations pratiques
Plogastel-Saint-Germain
Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band
Lieu-dit Le Hilgui Plogastel-Saint-Germain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.
Réservation par téléphone.
Organisé par l’ association Saveurs du Sud .
Lieu-dit Le Hilgui Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28
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English :
L’événement Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden
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