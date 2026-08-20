AGENDA · Saint-Paul-de-Varax
CONCERT JAZZ, Salle des Fêtes – Espace du Vieux Jonc, Saint-Paul-de-Varax
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Fêtes - Espace du Vieux Jonc · Saint-Paul-de-Varax
Informations pratiques
CONCERT JAZZ Vendredi 18 septembre, 20h30 Salle des Fêtes – Espace du Vieux Jonc Ain
Billet : 12 € ; billetterie sur place, PAS DE CB, accès PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
CONCERT JAZZ
avec le groupe DNBACK
- chant : Caroline Marchal
- saxophone : Bertrand Sayer
- piano : Jean-Pierre Civelli
- basse : Frédéric Marchal
- batterie : Léon Bérard
Salle des Fêtes – Espace du Vieux Jonc 48 Maz 01240 Saint-Paul-de-Varax Saint-Paul-de-Varax 01240 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0689271074 »}]
avec le groupe DNBACK
Sur les pas de Louis Jourdan