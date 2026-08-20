CONCERT JAZZ, Salle des Fêtes – Espace du Vieux Jonc, Saint-Paul-de-Varax

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Fêtes - Espace du Vieux Jonc · Saint-Paul-de-Varax

Informations pratiques

CONCERT JAZZ Vendredi 18 septembre, 20h30 Salle des Fêtes – Espace du Vieux Jonc Ain

Billet : 12 € ; billetterie sur place, PAS DE CB, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

CONCERT JAZZ

avec le groupe DNBACK

chant : Caroline Marchal

Caroline Marchal saxophone : Bertrand Sayer

Bertrand Sayer piano : Jean-Pierre Civelli

Jean-Pierre Civelli basse : Frédéric Marchal

Frédéric Marchal batterie : Léon Bérard

Salle des Fêtes – Espace du Vieux Jonc 48 Maz 01240 Saint-Paul-de-Varax Saint-Paul-de-Varax 01240 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0689271074 »}]

avec le groupe DNBACK

Sur les pas de Louis Jourdan