Informations pratiques

Lohéac

Concert JAZZ WILL SURVIVE

Lohéac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Chanson d’occasion

Swing / Jazz à l’Ouest

Préparez-vous à danser, chavirer et swinger au son des plus grands hits, version swing ! Le trio enflamme les scènes avec ses pépites de la chanson populaire relookées et arrangées façon swing manouche, jazz et avec une nouvelle touche électro. De quoi redécouvrir des tubes cultes de manière inattendue et inoubliable ! Que ce soit pour des concerts intimistes ou des événements festifs, le groupe offre toujours une ambiance chaleureuse et authentique, fidèle à son nom.

Tout public dés 8 ans

Salle Gordini Lohéac .

Lohéac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 74 94

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English :

L’événement Concert JAZZ WILL SURVIVE Lohéac a été mis à jour le 2026-08-06 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté