Plovan

Concert Jazzmakers

2 Route de Penhors Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Jazz

Le soleil, la plage et la mer , tous les ingrédients pour une belle soirée !

Organisé par le Penn Ar Bed .

2 Route de Penhors Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 36 75

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English :

L’événement Concert Jazzmakers Plovan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden