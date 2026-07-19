Informations pratiques

Plovan

Soirée brochettes de poisson

Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Au menu: kir, crudité, brochettes de poisson sauce armoricaine, riz, dessert, café.

Les cartes sont en vente auprès des membres du comité des fêtes, à Ty Boss Coz et Pouldeuzic Presse à Pouldreuzic, au Relais à, Tréogat et au Stalaouen à Peumerit.

Organisé par le comité des fêtes de Plovan .

Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 08 83 51 49

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English :

L’événement Soirée brochettes de poisson Plovan a été mis à jour le 2026-07-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN