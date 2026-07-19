Soirée brochettes de poisson Plovan
samedi 25 juillet 2026 · Plovan
Informations pratiques
Plovan
Soirée brochettes de poisson
Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Au menu: kir, crudité, brochettes de poisson sauce armoricaine, riz, dessert, café.
Les cartes sont en vente auprès des membres du comité des fêtes, à Ty Boss Coz et Pouldeuzic Presse à Pouldreuzic, au Relais à, Tréogat et au Stalaouen à Peumerit.
Organisé par le comité des fêtes de Plovan .
Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 08 83 51 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée brochettes de poisson Plovan a été mis à jour le 2026-07-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
À voir aussi à Plovan (Finistère)
- Concert Jazzmakers Plovan 19 juillet 2026
- Soirée nature La nature et nos ancêtres Ty Nancien Plovan 23 juillet 2026
- Concert Dan Fletcher Plovan 26 juillet 2026
- Concert Peter Butler Trio Plovan 2 août 2026
- Concert Mojo Diggers Plovan 9 août 2026