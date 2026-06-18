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Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Salle des fêtes de Coubisou Coubisou

Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Salle des fêtes de Coubisou Coubisou

Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Salle des fêtes de Coubisou Coubisou samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Coubisou

Adresse : 1480 Le Causse

Ville : 12190 Coubisou

Département : Aveyron

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Coubisou

Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac

Salle des fêtes de Coubisou 1480 Le Causse Coubisou Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez passer la soirée avec la petite bande de Jazzy Jazzou qui accueille les chœurs de l’Aubrac dirigés par Kévin Luche !
Le groupe Jazzy Jazzou s’empare de la salle des fêtes de Coubisou et invite les chœurs de l’Aubrac dirigés par Kévin Luche pour leur première partie !

Entrée libre   .

Salle des fêtes de Coubisou 1480 Le Causse Coubisou 12190 Aveyron Occitanie   bernard.zberro@gmail.com

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English :

Come spend the evening with the little group %AB Jazzy Jazzou %BB, who will be hosting the Aubrac choirs conducted by K%E9vin Luche!

L’événement Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Coubisou a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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