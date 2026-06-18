Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Salle des fêtes de Coubisou Coubisou samedi 4 juillet 2026.

Coubisou

Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac

Salle des fêtes de Coubisou 1480 Le Causse Coubisou Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez passer la soirée avec la petite bande de Jazzy Jazzou qui accueille les chœurs de l’Aubrac dirigés par Kévin Luche !

Le groupe Jazzy Jazzou s’empare de la salle des fêtes de Coubisou et invite les chœurs de l’Aubrac dirigés par Kévin Luche pour leur première partie !

Entrée libre .

Salle des fêtes de Coubisou 1480 Le Causse Coubisou 12190 Aveyron Occitanie bernard.zberro@gmail.com

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English :

Come spend the evening with the little group %AB Jazzy Jazzou %BB, who will be hosting the Aubrac choirs conducted by K%E9vin Luche!

L’événement Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Coubisou a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)