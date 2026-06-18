Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Salle des fêtes de Coubisou Coubisou
Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Salle des fêtes de Coubisou Coubisou samedi 4 juillet 2026.
Coubisou
Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac
Salle des fêtes de Coubisou 1480 Le Causse Coubisou Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez passer la soirée avec la petite bande de Jazzy Jazzou qui accueille les chœurs de l’Aubrac dirigés par Kévin Luche !
Le groupe Jazzy Jazzou s’empare de la salle des fêtes de Coubisou et invite les chœurs de l’Aubrac dirigés par Kévin Luche pour leur première partie !
Entrée libre .
Salle des fêtes de Coubisou 1480 Le Causse Coubisou 12190 Aveyron Occitanie bernard.zberro@gmail.com
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English :
Come spend the evening with the little group %AB Jazzy Jazzou %BB, who will be hosting the Aubrac choirs conducted by K%E9vin Luche!
L’événement Concert Jazzy Jazzou et les chœurs de l’Aubrac Coubisou a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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