Coubisou

Les Nocturnes des Vignerons

Coubisou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-17

Ambiance chaleureuse, dégustations et partage seront au rendez-vous… et nos nocturnes sont maintenues même en cas de mauvais temps pour ne rien manquer de ces moments privilégiés !

Un menu gourmand pour vos soirées. Laissez-vous tenter par une cuisine généreuse et locale

– En entrée escargots, accras de morue, farçous

– En plat brochettes de bœuf ou cuisses de poulet, saucisses de porc, chou farci, accompagnés d’un aligot ou d’une truffade

– En dessert glaces et crêpes

Pour faire de chaque nocturne un moment chaleureux et festif, les vignerons seront accompagnés de Jérôme Routaboul, Daniel Franck, Zita Lavaur, Alain Pradalier ainsi que Sandrine et Matthieu Alazard, pour faire de chaque nocturne un moment chaleureux et festif. .

Coubisou 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 04 42 cave.vigneronsdolt@wanadoo.fr

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English :

A warm atmosphere, tastings and sharing will be the order of the day? and our evening events will continue even in the event of bad weather, so you won’t miss a thing!

L’événement Les Nocturnes des Vignerons Coubisou a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)