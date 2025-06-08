Concert Jean-François Heisser au Piano & Quatuor TALICH Nancy

Concert Jean-François Heisser au Piano & Quatuor TALICH

Début : Lundi Lundi 2026-03-02 20:00:00

fin : 2026-03-02

2026-03-02

Jean-François Heisser est un “artiste complet », expression qui prend tout son sens avec le pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Ce soir il va nous faire partager sa passion pour la musique espagnole puis sera rejoint par le Quatuor Talich.

Depuis plusieurs décennies, le Quatuor Talich est internationalement reconnu comme l’un des plus beaux ensembles de musique de chambre d’Europe et l’incarnation de la grande tradition musicale tchèque.

Ensemble ils vont faire exploser, pour notre plus grand plaisir, le magnifique quintette de Johannes Brahms.

Tout public

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

English :

Jean-François Heisser is a ?complete artist?, an expression that takes on its full meaning with this pianist, conductor and teacher of vast culture and ceaseless curiosity. This evening, he will share his passion for Spanish music with us, before being joined by the Talich Quartet.

For several decades, the Talich Quartet has been internationally recognized as one of Europe?s finest chamber music ensembles and the embodiment of the great Czech musical tradition.

Together, they will explode Johannes Brahms? magnificent quintet to our delight.

Tickets to follow.

German :

Jean-François Heisser ist ein « kompletter Künstler », ein Ausdruck, der bei dem Pianisten, Dirigenten und Pädagogen mit seiner breiten Kultur und seiner unaufhörlich wachen Neugierde voll zur Geltung kommt. Heute Abend wird er seine Leidenschaft für die spanische Musik mit uns teilen, bevor das Talich-Quartett zu uns stößt.

Seit mehreren Jahrzehnten ist das Talich-Quartett international als eines der schönsten Kammermusikensembles Europas und als Verkörperung der großen tschechischen Musiktradition anerkannt.

Gemeinsam werden sie zu unserem größten Vergnügen das großartige Quintett von Johannes Brahms explodieren lassen.

Eintrittskarten werden in Kürze erhältlich sein.

Italiano :

Jean-François Heisser è un « artista completo », un’espressione che assume il suo pieno significato con questo pianista, direttore d’orchestra e insegnante dalla vasta cultura e dalla costante curiosità. Questa sera condividerà con noi la sua passione per la musica spagnola, prima di essere raggiunto dal Quartetto Talich.

Da diversi decenni il Quartetto Talich è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori ensemble europei di musica da camera e incarnazione della grande tradizione musicale ceca.

Insieme, daranno filo da torcere al magnifico quintetto di Johannes Brahms, per la nostra gioia.

I biglietti seguiranno.

Espanol :

Jean-François Heisser es un « artista completo », expresión que adquiere todo su sentido con este pianista, director de orquesta y pedagogo de vasta cultura y curiosidad siempre despierta. Esta noche compartirá con nosotros su pasión por la música española, antes de que se le una el Cuarteto Talich.

Desde hace varias décadas, el Cuarteto Talich es reconocido internacionalmente como uno de los mejores conjuntos de música de cámara de Europa y la encarnación de la gran tradición musical checa.

Juntos, harán las delicias del magnífico quinteto de Johannes Brahms.

Entradas a la venta.

