Concert Jean-Luc Mongaugé La Guinguette du Val Eveillé Arudy
Concert Jean-Luc Mongaugé La Guinguette du Val Eveillé Arudy dimanche 21 juin 2026.
Arudy
Concert Jean-Luc Mongaugé La Guinguette du Val Eveillé
780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Jean-Luc Mongaugé, artiste Larunsois, nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau.
De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité.
Restauration sur ^place. .
780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Jean-Luc Mongaugé La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Jean-Luc Mongaugé La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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