Troc de plantes et réemploi RESO Arudy samedi 13 juin 2026.

Arudy

Troc de plantes et réemploi

RESO 2 Rue du Parc national Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez d’couvrir des idées de réemploi au jardin et échanger vos plants, pots …

Gratuit, ouvert à tous .

RESO 2 Rue du Parc national Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 71 39 35 recyclerieecosolidairedossau@gmail.com

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English : Troc de plantes et réemploi

L’événement Troc de plantes et réemploi Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées