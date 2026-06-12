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Troc de plantes et réemploi RESO Arudy

Troc de plantes et réemploi RESO Arudy

Troc de plantes et réemploi RESO Arudy samedi 13 juin 2026.

Lieu : RESO

Adresse : 2 Rue du Parc national

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Arudy

Troc de plantes et réemploi

RESO 2 Rue du Parc national Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Venez d’couvrir des idées de réemploi au jardin et échanger vos plants, pots …
Gratuit, ouvert à tous   .

RESO 2 Rue du Parc national Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 71 39 35  recyclerieecosolidairedossau@gmail.com

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English : Troc de plantes et réemploi

L’événement Troc de plantes et réemploi Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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