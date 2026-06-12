Troc de plantes et réemploi RESO Arudy
Troc de plantes et réemploi RESO Arudy samedi 13 juin 2026.
Arudy
Troc de plantes et réemploi
RESO 2 Rue du Parc national Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez d’couvrir des idées de réemploi au jardin et échanger vos plants, pots …
Gratuit, ouvert à tous .
RESO 2 Rue du Parc national Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 71 39 35 recyclerieecosolidairedossau@gmail.com
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English : Troc de plantes et réemploi
L’événement Troc de plantes et réemploi Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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