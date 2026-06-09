Cinéma Arudy Dao Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Dao

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

3h05 Drame.

De Alain Gomis, avec Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis.

Aujourd’hui Gloria marie sa fille en banlieue parisienne. Il y a peu, en Guinée Bissau, elle assistait à la cérémonie qui consacre son père décédé en ancêtre. D’une cérémonie à l’autre, entre passé et présent, vie et mort, réalité et fiction, Gloria se réconcilie avec son histoire, trouve sa place et connaît un moment de paix. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Dao

L’événement Cinéma Arudy Dao Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées