Cinéma Arudy Dao Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Dao Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 12 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Dao
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
3h05 Drame.
De Alain Gomis, avec Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis.
Aujourd’hui Gloria marie sa fille en banlieue parisienne. Il y a peu, en Guinée Bissau, elle assistait à la cérémonie qui consacre son père décédé en ancêtre. D’une cérémonie à l’autre, entre passé et présent, vie et mort, réalité et fiction, Gloria se réconcilie avec son histoire, trouve sa place et connaît un moment de paix. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Dao
L’événement Cinéma Arudy Dao Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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