Cinéma Arudy La Baleine et le musicien Cinéma Saint Michel Arudy
mercredi 29 juillet 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy La Baleine et le musicien
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
1h23 Documentaire, de Valentin Paoli.
Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière tenter d‘établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ? Avec ce titre aux faux airs d’une fable de la Fontaine, nous embarquons pourtant dans une histoire bien réelle… mais aussi enchantée et formidablement inspirante… En racontant avant tout une expérience d’écoute et d’émerveillement face aux émotions animales, le film nous donne à entendre, à sa manière, une part du chant des océans. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy La Baleine et le musicien
L’événement Cinéma Arudy La Baleine et le musicien Arudy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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