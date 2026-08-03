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AGENDA · Eaux-Bonnes

Concert Jean-Luc Mongaugé Solo Eaux-Bonnes

jeudi 13 août 2026 · Eaux-Bonnes

Concert Jean-Luc Mongaugé Solo Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
1 Route du Col d'Aubisque
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Eaux-Bonnes

Concert Jean-Luc Mongaugé Solo

1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Jean-Luc Mongaugé, artiste Larunsois, nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau.
De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité.   .

1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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English : Concert Jean-Luc Mongaugé Solo

L’événement Concert Jean-Luc Mongaugé Solo Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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