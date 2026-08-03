Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Concert Jean-Luc Mongaugé Solo

1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Jean-Luc Mongaugé, artiste Larunsois, nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau.

De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité. .

1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Concert Jean-Luc Mongaugé Solo

L’événement Concert Jean-Luc Mongaugé Solo Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées