Blainville-sur-Mer

Concert Jean-Richard

Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert Jean-Richard (musique du soleil pop rock et variétés) au Restaurant Bar Musée Vintage Le Garage d’Eugène (restauration faite maison) à Blainville-sur-Mer. .

Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70

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English : Concert Jean-Richard

L’événement Concert Jean-Richard Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme