Concert Jean-Richard Blainville-sur-Mer
Concert Jean-Richard Blainville-sur-Mer vendredi 18 septembre 2026.
Blainville-sur-Mer
Concert Jean-Richard
Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Concert Jean-Richard (musique du soleil pop rock et variétés) au Restaurant Bar Musée Vintage Le Garage d’Eugène (restauration faite maison) à Blainville-sur-Mer. .
Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70
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English : Concert Jean-Richard
L’événement Concert Jean-Richard Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme
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