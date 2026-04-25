Concert Jessie Hira La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais
Concert Jessie Hira La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais dimanche 3 mai 2026.
Montrelais
Concert Jessie Hira La Guinch’ette
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme. Dimanche 3 mai, profitez d’un concert !
Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.
Dimanche 3 mai, profitez d’un concert !
Jessie Hira
Horaires d’ouverture
Jeudi 11h 22h
Vendredi 11h 23h
Samedi 11h 23h
Dimanche 11h 22h .
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 88 05 50 guinguetteloire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guinguette à la bonne franquette? have a drink and a bite to eat? enjoy an authentic setting? liven up your daily routine or get into the swing of things, depending on the program. Sunday, May 3, enjoy a concert!
L’événement Concert Jessie Hira La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-04-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Montrelais (Loire-Atlantique)
- Circuit de la Grande Verrière Montrelais Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Concert Dïe Morg La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais 8 mai 2026
- Concert Balkan Brate Moj La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais 16 mai 2026
- Concert Les Oiseaux de trottoir et Picon mon amour La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais 24 mai 2026
- Concert Owas La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais 29 mai 2026