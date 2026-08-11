Concert Johnny Hallyday Salle polyvalente Servaville-Salmonville

Informations pratiques

Servaville-Salmonville

Concert Johnny Hallyday

Salle polyvalente 70 Rue des Rougemonts, 76116 Servaville-Salmonville Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le groupe Johnny’Team Tribute Johnny Hallyday vous invite à son concert ce 19 septembre.

Hommage vibrant, un son rock puissant et fidèle aux grandes tournées de Johnny Hallyday, ce ne sont pas moins de 9 musiciens et chanteurs qui seront sur scène pour 2h de spectacle et 25 titres classiques.

Dans un cadre chaleureux et festif profitez également de ce moment unique à partager entre amis. Une soirée incontournable pour tous les amoureux de musique et de sensations fortes. .

Salle polyvalente 70 Rue des Rougemonts, 76116 Servaville-Salmonville Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 35 14 78

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English : Concert Johnny Hallyday

L’événement Concert Johnny Hallyday Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin