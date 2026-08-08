UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lurcy-Lévis

Concert Johnny Rock salle socio culturelle Lurcy-Lévis

samedi 5 décembre 2026 · salle socio culturelle · Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
salle socio culturelle
Adresse
Avenue du stade
Ville
03320 Lurcy-Lévis
Département
Allier
Tarif
25 25 35

Lurcy-Lévis

Concert Johnny Rock

salle socio culturelle Avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Organisé par les Gais Luron, ce concert de Johnny Rock rend hommage à Johnny Halliday. Réservation et paiment avant le 28 novembre.
  .

salle socio culturelle Avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 74 54 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Les Gais Luron, this Johnny Rock concert pays tribute to Johnny Hallyday. Reservations and payment must be made by November 28.

L’événement Concert Johnny Rock Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-08-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région