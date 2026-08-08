Concert Johnny Rock salle socio culturelle Lurcy-Lévis
samedi 5 décembre 2026 · salle socio culturelle · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Concert Johnny Rock
salle socio culturelle Avenue du stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Organisé par les Gais Luron, ce concert de Johnny Rock rend hommage à Johnny Halliday. Réservation et paiment avant le 28 novembre.
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salle socio culturelle Avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 74 54 75
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English :
Organized by Les Gais Luron, this Johnny Rock concert pays tribute to Johnny Hallyday. Reservations and payment must be made by November 28.
L’événement Concert Johnny Rock Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-08-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région