Concert Johnny Rock salle socio culturelle Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Concert Johnny Rock

salle socio culturelle Avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Organisé par les Gais Luron, ce concert de Johnny Rock rend hommage à Johnny Halliday. Réservation et paiment avant le 28 novembre.

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salle socio culturelle Avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 74 54 75

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English :

Organized by Les Gais Luron, this Johnny Rock concert pays tribute to Johnny Hallyday. Reservations and payment must be made by November 28.

L’événement Concert Johnny Rock Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-08-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région