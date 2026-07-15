Fête nationale à Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis
samedi 29 août 2026 · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Fête nationale à Lurcy-Lévis
Place du champ de foire Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:30:00
fin : 2026-08-29 04:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous Mardi 14 Juillet 2026 pour une Soirée Festive et Conviviale !
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Place du champ de foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com
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English :
See you on Tuesday, July 14, 2026, for a festive and fun-filled evening!
L’événement Fête nationale à Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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