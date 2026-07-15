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AGENDA · Lurcy-Lévis

Fête nationale à Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis

samedi 29 août 2026 · Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place du champ de foire
Ville
03320 Lurcy-Lévis
Département
Allier
Tarif

Lurcy-Lévis

Fête nationale à Lurcy-Lévis

Place du champ de foire Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:30:00
fin : 2026-08-29 04:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Rendez-vous Mardi 14 Juillet 2026 pour une Soirée Festive et Conviviale !
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Place du champ de foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97  comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

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English :

See you on Tuesday, July 14, 2026, for a festive and fun-filled evening!

L’événement Fête nationale à Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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