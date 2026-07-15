Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Fête nationale à Lurcy-Lévis

Place du champ de foire Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:30:00

fin : 2026-08-29 04:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous Mardi 14 Juillet 2026 pour une Soirée Festive et Conviviale !

.

Place du champ de foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Tuesday, July 14, 2026, for a festive and fun-filled evening!

L’événement Fête nationale à Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région