Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Johnny Sowge Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Concert Johnny Sowge Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne vendredi 14 août 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Place de Verdun

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Johnny Sowge

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Une valeur sûre, un timbre que l’on oublie pas, des interprétations de classiques que l’on connaît tous et surtout des compositions touchantes.
  .

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sure thing, with a timbre we never forget, interpretations of classics we all know and, above all, touching compositions.

L’événement Concert Johnny Sowge Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)