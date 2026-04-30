Concert Johnny Sowge Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Johnny Sowge

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une valeur sûre, un timbre que l’on oublie pas, des interprétations de classiques que l’on connaît tous et surtout des compositions touchantes.

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

A sure thing, with a timbre we never forget, interpretations of classics we all know and, above all, touching compositions.

L’événement Concert Johnny Sowge Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique