Concert Johnny Sowge Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
Concert Johnny Sowge Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne vendredi 14 août 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Johnny Sowge
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Une valeur sûre, un timbre que l’on oublie pas, des interprétations de classiques que l’on connaît tous et surtout des compositions touchantes.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
A sure thing, with a timbre we never forget, interpretations of classics we all know and, above all, touching compositions.
L’événement Concert Johnny Sowge Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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