Concert Jour Mondial de l’Orgue Abbatiale de Bouzonville Bouzonville

Bouzonville

Concert Jour Mondial de l’Orgue

Abbatiale de Bouzonville 1 Cour de l’Abbaye Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14 17:45:00

Date(s) :

2026-05-14

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Orgue, venez assister à un concert exceptionnel à l’Abbaye de Bouzonville!

L’organiste Denis Niedercorn exercera ses talents sur l’Orgue de l’Abbatiale: remis à l’association le 4 novembre 1979, cet instrument exceptionnel réalisé par le réputé facteur d’orgues Marc Garnier résonnera le temps d’un soir des airs de Bach, Mozart ou encore Schubert.

À l’issue du concert, l’Association Action Plus offrira une collation l’Ashure ou Pudding de Noé est un dessert d’origine turque à base de céréales et de fruits secs.Tout public

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Abbatiale de Bouzonville 1 Cour de l’Abbaye Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 7 57 09 96 03

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English :

To mark World Organ Day, come and enjoy an exceptional concert at Bouzonville Abbey!

Organist Denis Niedercorn will showcase his talents on the Abbey Organ: donated to the association on November 4, 1979, this exceptional instrument built by renowned organ builder Marc Garnier will resonate for an evening to the tunes of Bach, Mozart and Schubert.

At the end of the concert, the Association Action Plus will offer a snack: Ashure or Noah’s Pudding is a Turkish dessert made from cereals and dried fruit.

L’événement Concert Jour Mondial de l’Orgue Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-24 par TROIS FRONTIERES TOURISME