Informations pratiques

Cromac

Concert journées du patrimoine

Eglise Cromac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’Ensemble Vocal Mélodica vous convie en l’église de Cromac pour un concert de chant choral. .

Eglise Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85 ensemblemelodica@gmail.com

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English : Concert journées du patrimoine

L’événement Concert journées du patrimoine Cromac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin