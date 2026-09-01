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AGENDA · Cromac

Concert journées du patrimoine Cromac

dimanche 20 septembre 2026 · Cromac

Concert journées du patrimoine Cromac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise
Ville
87160 Cromac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Cromac

Concert journées du patrimoine

Eglise Cromac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’Ensemble Vocal Mélodica vous convie en l’église de Cromac pour un concert de chant choral.   .

Eglise Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85  ensemblemelodica@gmail.com

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English : Concert journées du patrimoine

L’événement Concert journées du patrimoine Cromac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin