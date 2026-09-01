AGENDA · Cromac
Concert journées du patrimoine Cromac
dimanche 20 septembre 2026 · Cromac
Informations pratiques
Cromac
Concert journées du patrimoine
Eglise Cromac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’Ensemble Vocal Mélodica vous convie en l’église de Cromac pour un concert de chant choral. .
Eglise Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85 ensemblemelodica@gmail.com
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English : Concert journées du patrimoine
L’événement Concert journées du patrimoine Cromac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin