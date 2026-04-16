Concert Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand
Concert Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand samedi 11 juillet 2026.
Jumilhac-le-Grand
Concert
Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Infos à venir
19h30 pour repas-concert et 21h pour concert seul .
Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 63 28 info@la-rhue.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Jumilhac-le-Grand (Dordogne)
- Cérémonie du thé Château en fête Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand 21 avril 2026
- Boucle Plateau du Guet Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Boucle de la Grange Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Grande Boucle Jumilhac le Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026
- Boucle des ponts Jumilhac-le-Grand Dordogne 1 mai 2026