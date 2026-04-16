Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand

Concert Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand

Concert Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Salle de spectacle

Adresse : Rhue

Ville : 24630 Jumilhac-le-Grand

Département : Dordogne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Jumilhac-le-Grand

Concert

Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Infos à venir
19h30 pour repas-concert et 21h pour concert seul   .

Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 63 28  info@la-rhue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Jumilhac-le-Grand (Dordogne)