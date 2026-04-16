Concert Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand

Jumilhac-le-Grand

Concert

Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Infos à venir

19h30 pour repas-concert et 21h pour concert seul .

Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 63 28 info@la-rhue.com

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English : Concert

L’événement Concert Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère