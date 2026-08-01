Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Balade ornitho

Place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 06:45:00

fin : 2026-08-19 10:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Randonnée, observation avec jumelles, écoute et apprentissage de chants, anecdotes incroyables

Départ à partir de 2 personnes jusqu’à 10 personnes .

Place du Château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 43 60 13 terrestria.beo@gmail.com

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English : Balade ornitho

L’événement Balade ornitho Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère