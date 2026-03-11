La bibliothèque en vadrouille Place du Château Jumilhac-le-Grand
Place du Château Office de tourisme Jumilhac-le-Grand Dordogne
La bibliothèque s’évade à l’Office de tourisme pour une pause lecture & jeux
Place du Château Office de tourisme Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
English : La bibliothèque en vadrouille
The library escapes to the Tourist Office for a reading and games break
