La bibliothèque en vadrouille Place du Château Jumilhac-le-Grand

La bibliothèque en vadrouille

Place du Château Office de tourisme Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La bibliothèque s’évade à l’Office de tourisme pour une pause lecture & jeux

La bibliothèque s’évade à l’Office de tourisme pour une pause lecture & jeux .

Place du Château Office de tourisme Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La bibliothèque en vadrouille

The library escapes to the Tourist Office for a reading and games break

L’événement La bibliothèque en vadrouille Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère