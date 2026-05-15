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Fête de la Musique Stade municipal Jumilhac-le-Grand

Fête de la Musique Stade municipal Jumilhac-le-Grand

Fête de la Musique Stade municipal Jumilhac-le-Grand samedi 20 juin 2026.

Lieu : Stade municipal

Adresse : Rue du Stade

Ville : 24630 Jumilhac-le-Grand

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Jumilhac-le-Grand

Fête de la Musique

Stade municipal Rue du Stade Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Suite au tournoi de foot à 8, venez participer à la fête de la musique de Jumilhac avec le groupe Les Vikings

Bonne ambiance assurée
Suite au tournoi de foot à 8, venez participer à la fête de la musique de Jumilhac avec le groupe Les Vikings

Bonne ambiance assurée   .

Stade municipal Rue du Stade Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 46 91  519922@lfna.fr

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English : Fête de la Musique

Following the 8-a-side soccer tournament, come and take part in the Jumilhac music festival with the group Les Vikings

Great atmosphere guaranteed

L’événement Fête de la Musique Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-15 par Isle-Auvézère

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