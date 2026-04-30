Concert junkyard crew Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Monestier-du-Percy

Concert junkyard crew

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Guitare slide, chant, sousaphone et batterie, les icônes

de la Louisiane sont là. Blues, bien sûr, New Orleans,

mais aussi rap le tout en anglais, en français et

même… en créole.

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Slide guitar, vocals, sousaphone and drums

of Louisiana. Blues, of course, New Orleans,

but also rap? all in English, French and even

even… in Creole.

L’événement Concert junkyard crew Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Trièves