Concert junkyard crew Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Concert junkyard crew Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 25 juin 2026.
Monestier-du-Percy
Concert junkyard crew
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27
Guitare slide, chant, sousaphone et batterie, les icônes
de la Louisiane sont là. Blues, bien sûr, New Orleans,
mais aussi rap le tout en anglais, en français et
même… en créole.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
Slide guitar, vocals, sousaphone and drums
of Louisiana. Blues, of course, New Orleans,
but also rap? all in English, French and even
even… in Creole.
L’événement Concert junkyard crew Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Trièves