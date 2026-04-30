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Concert junkyard crew Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Concert junkyard crew Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Théâtre Le Poulailler

Adresse : Le Serre des Bayles

Ville : 38930 Monestier-du-Percy

Département : Isère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Monestier-du-Percy

Concert junkyard crew

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Guitare slide, chant, sousaphone et batterie, les icônes
de la Louisiane sont là. Blues, bien sûr, New Orleans,
mais aussi rap le tout en anglais, en français et
même… en créole.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88  alartbordage@gmail.com

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English :

Slide guitar, vocals, sousaphone and drums
of Louisiana. Blues, of course, New Orleans,
but also rap? all in English, French and even
even… in Creole.

L’événement Concert junkyard crew Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Trièves