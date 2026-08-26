Concert Justina lee brown echoes of home Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
vendredi 16 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Concert Justina lee brown echoes of home
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
L’artiste charismatique Justina Lee brown captive le public par sa voix puissante et enveloppante, l’envoûte par ses compositions qui puisent leurs racines dans la musique soul, le funk et le blues.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr
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English : Concert: Justina Lee Brown Echoes of Home
The charismatic artist Justina Lee Brown captivates audiences with her powerful, enveloping voice and enthralls them with compositions rooted in soul, funk, and blues.
L’événement Concert Justina lee brown echoes of home Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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