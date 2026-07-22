Concert Kafarnaüm Punk musette Ty Pouce Quimperlé
jeudi 23 juillet 2026 · Ty Pouce · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert Kafarnaüm Punk musette
Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Un duo de chanson française punk musette, où chanteur/accordéoniste, et batteur s’enflamment (sur des rythmes punks avec des passages valse musette) sur des textes originaux, parfois engagés (sans se prendre au sérieux) mais surtout drôles et burlesques !
Buvette et petite restauration sur place.
Soirée adhérente adhésion temporaire =1€, adhésion à l’année = 5€
Ouverture à 19h30, Concert à 20h .
Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Kafarnaüm Punk musette Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé 22 juillet 2026
- Balade en famille La maison des korriganed Parking de le forêt de Toulfoën Quimperlé 22 juillet 2026
- Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Place de la Salle Omnisports Quimperlé 22 juillet 2026
- Histoires et jeux sous le soleil Médiathèque Quimperlé 22 juillet 2026
- Initiation au modelage Atelier Dégourdi Quimperlé 22 juillet 2026