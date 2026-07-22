Concert Kafarnaüm Punk musette Ty Pouce Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert Kafarnaüm Punk musette

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Un duo de chanson française punk musette, où chanteur/accordéoniste, et batteur s’enflamment (sur des rythmes punks avec des passages valse musette) sur des textes originaux, parfois engagés (sans se prendre au sérieux) mais surtout drôles et burlesques !

Buvette et petite restauration sur place.

Soirée adhérente adhésion temporaire =1€, adhésion à l’année = 5€

Ouverture à 19h30, Concert à 20h .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

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English :

L’événement Concert Kafarnaüm Punk musette Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS