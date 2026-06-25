Concert Kalica Band Regnéville-sur-Mer
Concert Kalica Band Regnéville-sur-Mer jeudi 13 août 2026.
Regnéville-sur-Mer
Concert Kalica Band
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Ce groupe de soul/pop/groove basé à Tours vous embarque dans son ambiance festive avec son répertoire autour d’artistes comme Iyamah, Jorja Smith, Olivia Dean, Arlo Parks, etc..
Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.
Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.
Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com
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English : Concert Kalica Band
L’événement Concert Kalica Band Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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