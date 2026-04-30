Concert Kamel A Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Kamel A

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

À la croisée de la Pop, du Zouk, des sonorités Latino et du Reggae, Camel Aroui propose une fusion vibrante, solaire et fédératrice.

Une musique vivante où les grooves caribéens rencontrent les mélodies latines, les vibes reggae et l’efficacité pop.

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Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

At the crossroads of Pop, Zouk, Latino sounds and Reggae, Camel Aroui offers a vibrant, sunny and unifying fusion.

A lively music where Caribbean grooves meet Latin melodies, reggae vibes and pop efficiency.

L’événement Concert Kamel A Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique