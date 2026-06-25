UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert-karaoké pop-rock français CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette Réauville

Concert-karaoké pop-rock français CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette Réauville samedi 18 juillet 2026.

Lieu
CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette
Adresse
30 Route d'Allan
Ville
26230 Réauville
Département
Drôme
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
8 8 Tarif réduit adhérents

Réauville

Concert-karaoké pop-rock français

CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Alain SOLO, alias The Loner  a joué dans de nombreux groupes de reprise du rock des années 70 à 90. Après un passage Chez Paulette plébiscité en 2025, il revient nous faire chanter ces hits français qui trônent au Panthéon du pop-rock français.
  .

CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   associationdubourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alain SOLO, also known as %AB The Loner%A0%BB, has played in numerous cover bands specializing in rock from the ’70s through the ’90s. After a highly acclaimed stint at Chez Paulette in 2025, he’s back to have us sing along to those French hits that have earned their place in the pantheon of French pop-rock.

L’événement Concert-karaoké pop-rock français Réauville a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes