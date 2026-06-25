Concert-karaoké pop-rock français CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette Réauville
Concert-karaoké pop-rock français CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette Réauville samedi 18 juillet 2026.
Réauville
Concert-karaoké pop-rock français
CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Alain SOLO, alias The Loner a joué dans de nombreux groupes de reprise du rock des années 70 à 90. Après un passage Chez Paulette plébiscité en 2025, il revient nous faire chanter ces hits français qui trônent au Panthéon du pop-rock français.
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CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com
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English :
Alain SOLO, also known as %AB The Loner%A0%BB, has played in numerous cover bands specializing in rock from the ’70s through the ’90s. After a highly acclaimed stint at Chez Paulette in 2025, he’s back to have us sing along to those French hits that have earned their place in the pantheon of French pop-rock.
L’événement Concert-karaoké pop-rock français Réauville a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes