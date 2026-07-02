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AGENDA · Origné

Concert KELLEK Origné

jeudi 6 août 2026 · Origné

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Benatre
Ville
53360 Origné
Département
Mayenne
Tarif

Origné

Concert KELLEK

La Benatre Origné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

  .

La Benatre Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 80 98 38 

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English :

L’événement Concert KELLEK Origné a été mis à jour le 2026-07-02 par SUD MAYENNE

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