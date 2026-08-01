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AGENDA · Cornillon-sur-l'Oule

Concert Kenly’s Road Cornillon-sur-l’Oule

samedi 15 août 2026 · Cornillon-sur-l'Oule

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lac du Pas des ondes
Ville
26510 Cornillon-sur-l'Oule
Département
Drôme
Tarif

Cornillon-sur-l’Oule

Concert Kenly’s Road

Lac du Pas des ondes Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert de Kenly’s Road (hommage aux grands du rock) au restaurant du Pas des Ondes
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Lac du Pas des ondes Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 20 41 

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English :

Kenly’s Road Concert (a tribute to rock legends) at the Pas des Ondes restaurant

L’événement Concert Kenly’s Road Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale