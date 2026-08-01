Informations pratiques

Cornillon-sur-l’Oule

Concert Kenly’s Road

Lac du Pas des ondes Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert de Kenly’s Road (hommage aux grands du rock) au restaurant du Pas des Ondes

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Lac du Pas des ondes Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 20 41

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English :

Kenly’s Road Concert (a tribute to rock legends) at the Pas des Ondes restaurant

L’événement Concert Kenly’s Road Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale