Concert Kenly’s Road Cornillon-sur-l’Oule
samedi 15 août 2026 · Cornillon-sur-l'Oule
Informations pratiques
Cornillon-sur-l’Oule
Concert Kenly’s Road
Lac du Pas des ondes Cornillon-sur-l’Oule Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert de Kenly’s Road (hommage aux grands du rock) au restaurant du Pas des Ondes
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Lac du Pas des ondes Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 20 41
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English :
Kenly’s Road Concert (a tribute to rock legends) at the Pas des Ondes restaurant
L’événement Concert Kenly’s Road Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale