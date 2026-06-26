Concert KING KONG BLUES Garein
Concert KING KONG BLUES Garein samedi 5 décembre 2026.
Garein
Concert KING KONG BLUES
Cercle des associations de Garein Garein Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
KING KONG BLUES pour faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs !
C’est une de leur marque de fabrique, mais aussi un choix exigeant, King Kong Blues chante en français parce qu’ils ont des choses à vous raconter… Profondément marqué par leurs influences outre-Atlantique, de Chess Records à la Motown en passant par Jon Spencer ou Jack White, leur 3e album “Ils cassent le monde” saura faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs ! Plus de 300 dates à leur actif et des tournées qui commencent en Slovaquie pour finir au Portugal, le trio a notamment partagé la scène avec Sanseverino, Les Sheriff, Arthur H, Les Wampas. .
Cercle des associations de Garein Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 92 13 cercledesassociations@gmail.com
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English : Concert KING KONG BLUES
L’événement Concert KING KONG BLUES Garein a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne
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